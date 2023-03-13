Помощник Паскуаля: для меня ЦСКА — обычный соперник. Точно не какая-то особенная команда

Иньиго Зорсано, ассистент главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля, высказался о предстоящем матче с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 13 марта. Начало – в 20:00 по московскому времени. Зорсано взял руководство командой в последнем победном матче финальной серии с ЦСКА прошлого сезона.
«Для меня ЦСКА — обычный соперник. Возможно, фаворит этого сезона, да, но точно не какая-то особенная команда. Во-первых, потому, что я ничего не выиграл против ЦСКА в одиночку; в прошлом году вся команда, весь клуб просто двигались в одном направлении.
Да, я руководил в одиночку последние 15–20 минут, потому что рефери удалили Хавьера, но это неважно. Важно, что игроки и клуб боролись до самого конца. Для меня не так принципиально играть против ЦСКА.
У нас в этом сезоне просто какое-то невезение с травмами. У нас, кажется, вообще ни в одной игре не было полного состава — всегда недоставало одного, двух, трёх, четырёх, даже пятерых игроков. Это сложно, но мы уже привыкли к этому, поэтому готовиться в неполном составе мы умеем», — приводит слова Зорсано пресс-служба «Зенита».
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