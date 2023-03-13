Пол Пирс: если «Наггетс» в плей-офф встретятся с «Лейкерс» или с «Уорриорз», то проиграют
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Чемпион НБА 2008 года Пол Пирс поделился мыслями о перспективах «Денвер Наггетс» в плей-офф.
«Если «Денвер Наггетс» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс» или с «Голден Стэйт» Уорриорз», они проиграют в серии», — сказал Пирс в эфире SHOWTIME Basketball.
Напомним, «Денвер» проиграл в трёх последних матчах регулярного чемпионата НБА: с «Чикаго Буллз» (96:117), с «Сан-Антонио Спёрс» (120:128) и с «Бруклин Нетс» (120:122). В настоящий момент команда занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (46 побед – 22 поражения). Ранее главный тренер команды посетовал на неубедительную игру своих подопечных в защите.
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