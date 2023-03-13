Деннис Шрёдер отреагировал на поражение «Лейкерс» в матче с «Нью-Йорком»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Йорк Никс» (108:112) прокомментировал поражение лос-анджелесской команды.

«Мы должны быть полны мотивации в каждой игре и быть готовыми ко всему. Особенно в следующих двух матчах. Все знают, что это очень важно для нас», — приводит слова Шрёдера ESPN.

В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист принял участие в 54 матчах, набирая в среднем 12,8 очка, 4,7 передачи и 2,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 41,8, трёхочковых – 33,5.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 11-е место в Западной конференции с 33 победами при 35 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде 15 марта (3:00 мск).