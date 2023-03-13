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«Зенит» уступил на своей площадке ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Московский баскетбольный клуб ЦСКА на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась в концертно-спортивном комплексе «СИБУР Арена» и завершилась победой гостей со счётом 72:69 (20:14, 13:16, 16:22, 23:17).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Милутинов, набравший 19 очков. 17 очков набрал Каспер Уэйр. Восемь баллов на свой счёт записали Даллас Мур и Девонте Кейкок.

В составе «Зенита» 20 очков набрал Трент Фрейзер. 10 очками отметились Дмитрий Кулагин и Сергей Карасёв, восемью баллами – Трэй Томпкинс и Калеб Хомсли.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ санкт-петербургский клуб проведёт с московской МБА на выезде 22 марта (19:30 мск). ЦСКА примет нижегородский «Пари НН» 22 марта (20:00 мск).