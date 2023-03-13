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«Зенит» уступил на своей площадке ЦСКА в Единой лиге ВТБ

«Зенит» уступил на своей площадке ЦСКА в Единой лиге ВТБ
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Московский баскетбольный клуб ЦСКА на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась в концертно-спортивном комплексе «СИБУР Арена» и завершилась победой гостей со счётом 72:69 (20:14, 13:16, 16:22, 23:17).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Милутинов, набравший 19 очков. 17 очков набрал Каспер Уэйр. Восемь баллов на свой счёт записали Даллас Мур и Девонте Кейкок.

В составе «Зенита» 20 очков набрал Трент Фрейзер. 10 очками отметились Дмитрий Кулагин и Сергей Карасёв, восемью баллами – Трэй Томпкинс и Калеб Хомсли.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ санкт-петербургский клуб проведёт с московской МБА на выезде 22 марта (19:30 мск). ЦСКА примет нижегородский «Пари НН» 22 марта (20:00 мск).

Единая лига ВТБ. Группа А
13 марта 2023, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
69 : 72
ЦСКА
Москва, Россия
Зенит: Фрейзер - 20, Д. Кулагин - 10, Карасёв - 10, Томпкинс - 8, Хомсли - 8, Зубков - 5, Торопов - 4, Хэмм - 4, Вольхин, Клименко, Топтунов, Фридзон
ЦСКА: Милутинов - 19, Уэйр - 17, Кейкок - 8, Мур - 8, Комолов - 7, Ухов - 6, Жан-Шарль - 3, Астапкович - 2, Давидовац - 2, Гафуров, Курбанов, Руженцев
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