Хавьер Паскуаль отреагировал на поражение «Зенита» в матче с ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль прокомментировал выступление своей команды после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.

«Во-первых, поздравляю ЦСКА с победой. Эту игру мы начали слишком эмоциональными, не контролировали свои эмоции, и я думаю, что это сыграло свою решающую роль. У нас не было спокойствия, чтобы принимать взвешенные решения в атаке. Игра могла пойти по разным сценариям, каждый мог победить, но мы промазали слишком много открытых бросков.

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Мы совершили на 17 бросков больше, но уступили, даже несмотря на это. Это странно, но иногда такое случается. Нужно продолжать!.. Но мы — команда, мы все идём в одном направлении. У некоторых игроков, особенно у новичков, бывают взлёты и падения, поэтому мы просто должны помогать друг другу и быть готовыми к плей-офф», — приводит слова 50-летнего специалиста официальный сайт клуба.