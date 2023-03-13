Хавьер Паскуаль отреагировал на поражение «Зенита» в матче с ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль прокомментировал выступление своей команды после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.
«Во-первых, поздравляю ЦСКА с победой. Эту игру мы начали слишком эмоциональными, не контролировали свои эмоции, и я думаю, что это сыграло свою решающую роль. У нас не было спокойствия, чтобы принимать взвешенные решения в атаке. Игра могла пойти по разным сценариям, каждый мог победить, но мы промазали слишком много открытых бросков.
Мы совершили на 17 бросков больше, но уступили, даже несмотря на это. Это странно, но иногда такое случается. Нужно продолжать!.. Но мы — команда, мы все идём в одном направлении. У некоторых игроков, особенно у новичков, бывают взлёты и падения, поэтому мы просто должны помогать друг другу и быть готовыми к плей-офф», — приводит слова 50-летнего специалиста официальный сайт клуба.
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