НБА представила рейтинг силы клубов. «Филадельфия» вернулась в тройку лучших

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Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавляет «Милуоки Бакс». В тройку лучших также входят «Бостон Селтикс» и «Филадельфия Сиксерс».

Полностью топ-10 выглядит следующим образом.

Рейтинг силы клубов по версии НБА:

1. «Милуоки Бакс».

2. «Бостон Селтикс».

3. «Филадельфия Сиксерс».

4. «Денвер Наггетс».

5. «Кливленд Кавальерс».

6. «Сакраменто Кингз».

7. «Финикс Санз».

8. «Нью-Йорк Никс».

9. «Мемфис Гриззлиз».

10. «Лос-Анджелес Клипперс».

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Отметим, что «Милуоки» занимает первое место в Восточной конференции с 48 победами и 19 поражениями. «Бостон» – второе место Востока с 47 победами при 21 поражении.

Тем временем «Филадельфия» является третьим лучшим коллективом Востока – 45 побед и 22 поражения.