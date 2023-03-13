Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА представила рейтинг силы клубов. «Филадельфия» вернулась в тройку лучших

НБА представила рейтинг силы клубов. «Филадельфия» вернулась в тройку лучших
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавляет «Милуоки Бакс». В тройку лучших также входят «Бостон Селтикс» и «Филадельфия Сиксерс».

Полностью топ-10 выглядит следующим образом.

Рейтинг силы клубов по версии НБА:

1. «Милуоки Бакс».
2. «Бостон Селтикс».
3. «Филадельфия Сиксерс».
4. «Денвер Наггетс».
5. «Кливленд Кавальерс».
6. «Сакраменто Кингз».
7. «Финикс Санз».
8. «Нью-Йорк Никс».
9. «Мемфис Гриззлиз».
10. «Лос-Анджелес Клипперс».

Новость по теме
НБА опубликовала рейтинг претендентов на MVP. Джоэл Эмбиид вернулся в топ-3

Отметим, что «Милуоки» занимает первое место в Восточной конференции с 48 победами и 19 поражениями. «Бостон» – второе место Востока с 47 победами при 21 поражении.

Тем временем «Филадельфия» является третьим лучшим коллективом Востока – 45 побед и 22 поражения.

Новость по теме
НБА представила рейтинг силы клубов. «Милуоки» продолжает занимать первое место
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023