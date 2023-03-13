НБА представила рейтинг силы клубов. «Филадельфия» вернулась в тройку лучших

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавляет «Милуоки Бакс». В тройку лучших также входят «Бостон Селтикс» и «Филадельфия Сиксерс».
Полностью топ-10 выглядит следующим образом.
Рейтинг силы клубов по версии НБА:
1. «Милуоки Бакс».
2. «Бостон Селтикс».
3. «Филадельфия Сиксерс».
4. «Денвер Наггетс».
5. «Кливленд Кавальерс».
6. «Сакраменто Кингз».
7. «Финикс Санз».
8. «Нью-Йорк Никс».
9. «Мемфис Гриззлиз».
10. «Лос-Анджелес Клипперс».
Отметим, что «Милуоки» занимает первое место в Восточной конференции с 48 победами и 19 поражениями. «Бостон» – второе место Востока с 47 победами при 21 поражении.
Тем временем «Филадельфия» является третьим лучшим коллективом Востока – 45 побед и 22 поражения.
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