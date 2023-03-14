Кевин Гарнетт оценил игру «Лейкерс» и Энтони Дэвиса в сезоне-2022/2023
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Член Зала славы и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт заявил, что ему импонирует игра «Лос-Анджелес Лейкерс» и тяжёлого форварда Энтони Дэвиса в текущем сезоне НБА.
«Мне нравится игра «Лейкерс». Энтони Дэвис играет как настоящая горилла», — заявил Гарнетт во время своего подкаста KG Certified.
В нынешнем сезоне 30-летний Дэвис принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 25,9 очка, 12,5 подбора и 2,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56, трёхочковых – 26,2.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 11-е место в Западной конференции с 33 победами при 35 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде 15 марта (3:00 мск).
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