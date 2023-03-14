Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

65 очков Брауна и Тейтума не помогли «Бостона» одолеть «Хьюстон»

65 очков Брауна и Тейтума не помогли «Бостона» одолеть «Хьюстон»
Комментарии

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:109.

Самым результативным игроком у «Хьюстона» стал американский защитник Джейлен Грин, набравший 28 очков, семь подборов и три передачи. Также стоит отметить американского форварда Джабари Смита II, который заработал дабл-дабл: 24 очка, 12 подборов и три передачи.

Самым результативным у гостей стал американец Джейлен Браун. На его счету 43 очка, пять подборов и две передачи. Также стоит отметить американского форварда Джейсона Тейтума, который заработал 22 очка, восемь подборов и шесть передач.

«Хьюстон» прервал серию их трёх поражений кряду.

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2023, вторник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
111 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Хьюстон Рокетс: Грин - 28, Смит II - 24, Мартин - 20, Портер - 14, Тэйт - 11, Гаруба - 6, Исон - 6, Кристофер - 2, Вашингтон Мл., Дэйс, Камински, Марьянович, Никс, Хаджинс, Шенгюн
Бостон Селтикс: Браун - 43, Тейтум - 22, Брогдон - 20, Уайт - 9, Смарт - 6, Хозер - 5, Корнет - 2, Хорфорд - 2, Галлинари, Гриффин, Дэвисон, Кабенгеле, Мускала, Притчард, Уильямс, Уильямс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023