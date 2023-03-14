Результаты всех матчей НБА 14 марта, турнирная таблица

14 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Детройт Пистонс» – «Индиана Пэйсерс» – 117:97

«Майами Хит» – «Юта Джаз» – 119:115

«Даллас Маверикс» – «Мемфис Гриззлиз» – 88:104

«Атланта Хоукс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 115:136

«Хьюстон Рокетс» – «Бостон Селтикс» – 111:109

«Сакраменто Кингз» – «Милуоки Бакс» – 124:133

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Финикс Санз» – 123:112

В последнем матче самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Клэй Томпсон, набравший 38 очков, пять подборов, но не отдал ни одной передачи. Также стоит отметить другого американского разыгрывающего Стефена Карри, который заработал 23 очка, семь подборов и пять передач.