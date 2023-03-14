Гомельский: появление Вембаньямы в НБА в первые два сезона многих разочарует

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о 19-летнем французском баскетболисте Викторе Вембаньяме. По мнению Гомельского, в настоящий момент Вембаньяма не обладает необходимыми для успешной игры в НБА атлетическими качествами, что может сказаться на его перспективах в лиге.

«Будет ли Вембаньяма звездой НБА? Сегодняшний баскетбол НБА основан на атлетизме всех игроков — скорость, сила, прыгучесть и выносливость. Далее идёт высочайшая техническая подготовка, основанная на перечисленных качествах. Пока Вембаньяма, кроме роста и техники владения мячом, не обладает основными атлетическими качествами. Напомню о том, сколько разговоров и основанных на этих разговорах ожиданий было от прихода в НБА Кристапса Порзингиса. Думаю, что приход Вембаньямы и его появление на площадках НБА в первые два сезона многих разочарует. Физически он явно не готов играть в «мужской» баскетбол. Станет ли он звездой НБА? Возможно, но не обязательно», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Однорукий баскетболист демонстрирует потрясающую технику: