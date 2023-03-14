Гомельский: появление Вембаньямы в НБА в первые два сезона многих разочарует

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о 19-летнем французском баскетболисте Викторе Вембаньяме. По мнению Гомельского, в настоящий момент Вембаньяма не обладает необходимыми для успешной игры в НБА атлетическими качествами, что может сказаться на его перспективах в лиге.
«Будет ли Вембаньяма звездой НБА? Сегодняшний баскетбол НБА основан на атлетизме всех игроков — скорость, сила, прыгучесть и выносливость. Далее идёт высочайшая техническая подготовка, основанная на перечисленных качествах. Пока Вембаньяма, кроме роста и техники владения мячом, не обладает основными атлетическими качествами. Напомню о том, сколько разговоров и основанных на этих разговорах ожиданий было от прихода в НБА Кристапса Порзингиса. Думаю, что приход Вембаньямы и его появление на площадках НБА в первые два сезона многих разочарует. Физически он явно не готов играть в «мужской» баскетбол. Станет ли он звездой НБА? Возможно, но не обязательно», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Однорукий баскетболист демонстрирует потрясающую технику:
- 14 марта 2023
-
11:11
-
10:35
-
09:55
-
09:25
-
08:00
-
07:45
-
07:34
-
06:16
-
04:54
-
00:32
-
00:24
- 13 марта 2023
-
23:52
-
22:54
-
22:14
-
21:54
-
21:23
-
20:50
-
20:09
-
19:59
-
19:55
-
19:01
-
18:44
-
18:38
-
17:48
-
17:12
-
16:39
-
15:45
-
15:01
-
14:56
-
13:43
-
12:52
-
11:28
-
11:12
-
10:38
-
10:26