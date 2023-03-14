Единая лига ВТБ представила даты и формат розыгрыша плей-офф сезона-2022/2023

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила даты и формат розыгрыша плей-офф, куда попадут шесть лучших команд группы «А» и две лучшие команды группы «Б»
Плей-офф начнётся 31 марта и завершится не позднее 22 мая. Преимущество домашней площадки на всех стадиях будет у команд с более высоким номером классификации по итогам регулярного чемпионата.
Четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед в формате 2-2-1. Серии стартуют 31 марта и завершатся не позднее 11 апреля.
Команды, занявшие более высокое место в регулярном чемпионате, будут иметь преимущество площадки в виде права провести первый, второй и, если понадобится, пятый матч у себя дома. Третья и, если понадобится, четвёртая встреча серии пройдут на площадке команды, занявшей более низкое место в регулярном сезоне.
Полуфинальные и финальная серии, а также серия за третье место будут проходить до четырёх побед в формате 2-2-1-1-1. Первые два матча и, если понадобятся, пятая и седьмая встречи каждой серии состоятся на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате. Полуфинальные серии начнутся 15 апреля и завершатся не позднее 2 мая. Серия за третье место пройдёт с 5 по 21 мая. Финальная серия начнётся 6 мая и закончится не позднее 22 мая.
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