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«Он мог заработать триллионы долларов» Дочь Майкла Джордана – о его спонсорских контрактах

«Он мог заработать триллионы долларов» Дочь Майкла Джордана – о его спонсорских контрактах
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Дочь легендарного игрока НБА Майкла Джордана Жасмин Джордан выразила мнение, что, если бы специальный контракт NIL (The name, image, and likeness. — имя, изображение, сходство. – Прим. «Чемпионата»), защищающий интересы молодых спортсменов, существовал в тот момент, когда её отец только начинал свой путь в баскетболе, это ему могло бы принести триллионы долларов. NIL agreement предполагает справедливую компенсацию для спортсменов за все потраченные ими усилия.

«Возможно, та первая сделка с Nike не была бы такой небольшой, какой она была. Потенциально он мог бы по-другому подойти к своему контракту. Глядя на коллекцию Funko Pop или на тот факт, что многие до сих пор носят его футболку UNC, понимаешь, что можно было бы извлечь из этого выгоду и сегодня. На данный момент мы можем говорить, что речь идёт о триллионах», — приводит слова Жасмин Footwear News.

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