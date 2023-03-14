Морант покинул расположение «Мемфиса» и записался на консультационную программу во Флориде

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант после скандальной ситуации в ночном клубе записался на консультационную программу во Флориде. Об этом информирует ESPN US. Сообщается, что на данный момент точной даты его возвращения в состав нет.
Обратившись за поддержкой, Морант предоставил заявление, где отметил необходимость «получить помощь и поработать над изучением более эффективных методов борьбы со стрессом, а также достижения общего благополучия». По этой причине он покинул расположение клуба.
Напомним, во время прямой трансляции в социальных сетях Морант показал боевой пистолет в ночном клубе, что мгновенно стало поводом для обсуждения общественности. Впоследствии Джа был отстранён командой на неопределённое время.
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