Стали известны подробности возможного обмена «Ютой» Митчелла в «Майами»

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл перед своим переходом в клуб из Огайо рассматривал вариант с «Майами Хит», сообщает Miami Heat Beat.
В частности, 26-летний баскетболист хотел выступать в одной команде с центровым Бэмом Адебайо, однако у Митчелла «были некоторые опасения по поводу совместного выступления с Джимми Батлером».
Напомним, «Юта Джаз» в сентябре прошлого года обменяла защитника в «Кливленд». В сделке также были задействованы Лаури Маркканен и Коллин Секстон.
В нынешнем сезоне Митчелл принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 27,6 очка, 4,7 передачи и 4,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,8, трёхочковых – 38,3.
«Кливленд Кавальерс» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 43 победами при 27 поражениях. Следующую игру «Кавальерс» проведут с «Шарлотт Хорнетс» на выезде 15 марта (2:00 мск).
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