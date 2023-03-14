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«Анадолу Эфес» на своей площадке обыграл «Реал» в Евролиге

«Анадолу Эфес» на своей площадке обыграл «Реал» в Евролиге
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Турецкий баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» на своей площадке одержал победу в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с испанским «Реалом». Встреча состоялась на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой хозяев со счётом 90:89 (18:24, 24:15, 35:21, 13:29).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шейн Ларкин, набравший 18 очков. 17 очков набрал Элайджа Брайант. 15 баллов на свой счёт записал Уилл Клайберн.

В составе «Реала» 16 очков набрал Джанан Муса. 15 очками отметился Габриэль Дек, 14 баллами – Серхио Родригес.

В следующем туре Евролиги «Анадолу Эфес» сыграет на своей площадке с сербским «Партизаном». Встреча состоится 16 марта и начнётся в 20:30 мск. «Реал» в 29-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпией». Матч пройдёт в Испании 16 марта, начало запланировано на 22:45 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
14 марта 2023, вторник. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
90 : 89
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Анадолу Эфес: Ларкин - 18, Брайант - 17, Клайберн - 15, Пляйсс - 11, Синглтон - 11, Мицич - 10, Данстон - 8, Арна, Гази, Жижич, М'Байе, Тунджер
Реал Мадрид: Муса - 16, Дек - 15, Родригес - 14, Тавареш - 13, Хезонья - 8, Ябуселе - 8, Пуарье - 5, Козёр - 3, Фернандес - 3, Корнели - 2, Ханга - 2, Абальде
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