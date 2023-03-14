Дэмьен Лиллард: мне не нравится то, во что превращается НБА в целом

Разыгрывающий, лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард признался, что не одобряет вектор развития Национальной баскетбольной ассоциации. Игрок также отметил, что лига изменилась с 2012 года, как только он пришёл в неё.
«Мне не нравится то, во что превращается НБА в целом с точки зрения зрительского интереса. Большая разница с тем, что было около десяти лет назад», — заявил Лиллард в подкасте The Old Man and The Three Things.
В нынешнем сезоне 32-летний баскетболист принял участие в 54 матчах, набирая в среднем 32,1 очка, 7,3 передачи и 4,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,6, трёхочковых – 37,3.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 31 победой при 37 поражениях. Следующую игру «Трэйл Блэйзерс» проведут с «Нью-Йорк Никс» на своей площадке 15 марта (5:00 мск).
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