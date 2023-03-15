Результаты всех матчей НБА 15 марта, турнирная таблица

15 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Вашингтон Уизардс» – «Детройт Пистонс» – 117:97.
«Шарлотт Хорнетс» – «Кливленд Кавальерс» – 104:120.
«Торонто Рэпторс» – «Денвер Наггетс» – 125:110.
«Оклахома-Сити Тандер» – «Бруклин Нетс» – 121:107.
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Лос-Анджелес Лейкерс – 108:123.
«Сан-Антонио Спёрс» – «Орландо Мэджик» – 132:114.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Нью-Йорк Никс» – 107:123.
«Финикс Санз» – «Милуоки Бакс» – 104:117.
В центральной встрече дня лидеры «Санз» и «Бакс» устроили очную дуэль. Греческий форвард Яннис Адетокунбо набрал 36 очков, 11 подборов и восемь результативных передач. Американский защитник Девин Букер, в свою очередь, отметился 30 очками, четырьмя подборами и тремя ассистами.
- 15 марта 2023
-
07:35
-
07:30
-
05:32
- 14 марта 2023
-
23:13
-
22:24
-
22:05
-
21:44
-
20:18
-
19:35
-
18:32
-
16:53
-
15:57
-
15:32
-
15:01
-
14:23
-
14:07
-
12:50
-
12:00
-
11:11
-
10:35
-
09:55
-
09:25
-
08:00
-
07:45
-
07:34
-
06:16
-
04:54
-
00:32
-
00:24
- 13 марта 2023
-
23:52
-
22:54
-
22:14
-
21:54
-
21:23
-
20:50