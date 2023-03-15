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Результаты всех матчей НБА 15 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 15 марта, турнирная таблица
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15 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Вашингтон Уизардс» – «Детройт Пистонс» – 117:97.
«Шарлотт Хорнетс» – «Кливленд Кавальерс» – 104:120.
«Торонто Рэпторс» – «Денвер Наггетс» – 125:110.
«Оклахома-Сити Тандер» – «Бруклин Нетс» – 121:107.
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Лос-Анджелес Лейкерс – 108:123.
«Сан-Антонио Спёрс» – «Орландо Мэджик» – 132:114.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Нью-Йорк Никс» – 107:123.
«Финикс Санз» – «Милуоки Бакс» – 104:117.

В центральной встрече дня лидеры «Санз» и «Бакс» устроили очную дуэль. Греческий форвард Яннис Адетокунбо набрал 36 очков, 11 подборов и восемь результативных передач. Американский защитник Девин Букер, в свою очередь, отметился 30 очками, четырьмя подборами и тремя ассистами.

Турнирная таблица НБА
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