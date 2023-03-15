«Лос-Анджелес Лейкерс» установил клубный рекорд в НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» установил клубный рекорд по реализации трёхочковых бросков в первой половине встрече, информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации. В выездном матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» «Лос-Анджелес» реализовал 15 бросков из-за трёхочковой дуги за первые две четверти. Примечательно, что семь попыток в первые 24 минуты реализовал только Малик Бизли.
Напомним, матч закончился победой «Лейкерс» со счётом 123:108. Лучшую результативность в составе «озёрников» показал центровой Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл из 35 очков и 17 подборов. У «Пеликанс» самым результативным игроком стал защитник Брэндон Ингрэм: 22 очка, шесть подборов и шесть передач.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
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