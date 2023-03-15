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«Уралмаш» уволил главного тренера Михаила Терехова в преддверии плей-офф Суперлиги

«Уралмаш» уволил главного тренера Михаила Терехова в преддверии плей-офф Суперлиги
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«Уралмаш» за два тура до концовки регулярного чемпионата Суперлиги принял решение уволить главного тренера Михаила Терехова. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию. Об этом информирует телеграм-канал «Перехват».

По информации источника, причина расставания может крыться в недавнем поражении «Уралмаша» в матче с «Иркутском». «Уралмаш» в нынешнем сезоне Суперлиши идёт с показателями 24-2 и в следующей туре с «Руной» (23 марта) определит победителя регулярного чемпионата. Сообщается, что в числе кандидатов на пост главного тренера «Уралмаш» в настоящий момент рассматривает черногорского специалиста Милоша Павичевича. Имя нового наставника должно быть объявлено в ближайшее время.

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