«Уралмаш» назвал имя нового главного тренера после расставания с Михаилом Тереховым

«Уралмаш» объявил имя нового главного тренера команды. Им стал черногорец Милош Павичевич. Соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до конца текущего сезона. Примечательно, что у Павичевича есть паспорт Российской Федерации.
Павичевич начинал тренерскую карьеру в 2006 году в резервной команде «Црвена Звезды». В России он работает с 2011 года, его первым клубом стал «Автодор», в котором он в сезоне-2011/2012 руководил молодёжной командой. Последним клубом Милоша был саратовский «Автодор» из Саратова.
«Очень рад возглавить команду с такими богатыми традициями, как «Уралмаш». Хочу поблагодарить президента клуба Виктора Ганиенко за доверие и предоставленную возможность. Мы вместе с командой постараемся сделать всё возможное для успешного завершения сезона», — приводит слова Павичевича пресс-служба «Уралмаша».
Напомним, сегодня же, 15 марта, стало известно, что «Уралмаш» и наставник команды Михаил Терехов приняли решение прекратить сотрудничество.
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