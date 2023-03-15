Кроссовки Джордана с его последнего финала НБА будут проданы на аукционе

Кроссовки шестикратного чемпиона НБА, легендарного американца Майкла Джордана будут проданы на аукционе «Сотбис», сообщает CNBC.
В данных кроссовках Джордан провёл второй матч своего последнего финала НБА 1998 года, в рамках которого «Чикаго Буллз» со счётом 4-2 обыграли «Юту Джаз».
Американец набрал за игру 37 очков. После выступления Джордан подписал кроссовки и отдал их мальчику, обслуживавшему раздевалку для посетителей. Ожидается, что пара станет самой дорогой в истории аукциона, а её цена составит от $ 2 млн до $ 4 млн.
Примечательно, что кроссовки Джордана уже являются рекордсменами – в 2021 году пара фирмы Nike была продана за $ 1,47 млн. Среди всех проданных вещей легендарного баскетболиста рекордсменом является майка, проданная за $ 10,1 млн.
5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан
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