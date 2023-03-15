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Евролига не рассматривает возможность возвращения российских клубов

Евролига не рассматривает возможность возвращения российских клубов
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Директор Евролиги по коммуникациям Диего Фернандес заявил, что руководство турнира не планирует рассматривать возможность возвращения российских клубов до дальнейшего развития событий.

«Никаких обновлений по этому вопросу не поступало, поэтому отстранение российских команд остаётся в силе до дальнейшего развития событий», — приводит слова Диего Фернандеса «РИА Новости Спорт».

Напомним, в феврале 2022 года было принято решение о приостановке участия российских команд в турнире. От участия в Евролиге были отстранены московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит», от Еврокубка был отстранён краснодарский «Локомотив-Кубань». Результаты матчей с участием российских команд были аннулированы.

В новом сезоне Евролиги российские команды участия не принимают.

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