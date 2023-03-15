Лукич прокомментировал поражение «Пари Нижний Новгород» в матче с МБА

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА.

«Если ты выходишь на игру, думая о следующей, ничего хорошего не выйдет. Мы не пытались сэкономить силы перед «Финалом четырех» Кубка России, поэтому причины поражения не в этом. Мы не должны мазать столько штрафных и открытых бросков. Абсолютно заслуженная победа МБА, а нам еще есть над чем работать», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» сыграет на выезде с ЦСКА. Встреча состоится 19 марта. МБА в следующем туре встретится на домашнем паркете с «Зенитом». Встреча состоится 22 марта.