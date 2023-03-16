Эксперт: Эндрю Уиггинс, скорее всего, не вернётся в этом сезоне

Лёгкий форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс, вероятно, не вернётся в расположение команды в этом сезоне.

«Вчера вечером мне сказали, что Эндрю Уиггинс, вероятно, не вернётся в этом сезоне. Это не 100 процентов, но «Уорриорз» с этим смирились», — приводит слова известного спортивного эксперта Колина Каухерда журналист Сэм Исфандияри в социальных сетях.

В текущем сезоне Уиггинс принял участие в 32 встречах, набирая в среднем 17,4 очка, 5,2 подбора и 2,4 передачи при реализации бросков 47%, где 39,9% – трёхочковые.

Калифорнийский клуб занимает пятое место в Западной конференции с 36 победами при 33 поражениях. Матч «Лос-Анджелес Клипперс» – «Голден Стэйт Уорриорз» пройдёт сегодня, 16 марта (5:00 мск).