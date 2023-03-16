36 очкова Эмбиида помогли «Сиксерс» переиграть «Кливленд»
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 109:118.
Самым результативным игроком в матче стал камерунский звёздный центровой Джоэл Эмбиид. На его счету впечатляющий дабл-дабл: 36 очков и 18 подборов. Отличным даблом-даблом также отметился американский защитник Джеймс Харден: 28 очков и 11 результативных передач. Молодой защитник Тайриз Макси набрал 23 очка. У хозяев самым результативным игроком стал игрок скамейки запасных Карис ЛеВерт: 24 очка и шесть ассистов. Лидер команды Донован Митчелл набрал 21 очко, семь подборов и три передачи.
НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2023, четверг. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
109 : 118
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кливленд Кавальерс: ЛеВерт - 24, Митчелл - 21, Гарлэнд - 15, Осман - 15, Мобли - 13, Окоро - 9, Стивенс - 6, Нето - 4, Дьяките - 2, Аллен, Грин, Лопес, Меррилл, Мобли, Рубио, Уиндлер, Уэйд
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 36, Харден - 28, Макси - 23, Милтон - 11, Ньянг - 8, Харрис - 7, Такер - 5, Дедмон, Кинг, Коркмаз, Макдэниелс, Маккланг, Мелтон, Рид, Спрингер, Харрелл, Хаус
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