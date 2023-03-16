36 очкова Эмбиида помогли «Сиксерс» переиграть «Кливленд»

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 109:118.

Самым результативным игроком в матче стал камерунский звёздный центровой Джоэл Эмбиид. На его счету впечатляющий дабл-дабл: 36 очков и 18 подборов. Отличным даблом-даблом также отметился американский защитник Джеймс Харден: 28 очков и 11 результативных передач. Молодой защитник Тайриз Макси набрал 23 очка. У хозяев самым результативным игроком стал игрок скамейки запасных Карис ЛеВерт: 24 очка и шесть ассистов. Лидер команды Донован Митчелл набрал 21 очко, семь подборов и три передачи.