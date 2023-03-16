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57 очков Брауна и Тейтума помогли «Бостону» вырвать победу у «Миннесоты»

57 очков Брауна и Тейтума помогли «Бостону» вырвать победу у «Миннесоты»
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В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 104:102.

Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал американский защитник Энтони Эдвардс, заработавший дабл-дабл: 28 очков, десять подборов и семь передач. Также стоит отметить американца Кайла Андерсона, который набрал 15 очков, семь подборов и восемь передач.

Самым результативным у гостей стал американец Джейлен Браун. На его счету дабл-дабл: 35 очков, десять подборов и одна передача. Также отметим американского форварда Джейсона Тейтума, который тоже заработал дабл-дабл: 22 очка, 12 подборов и всего две передачи.

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2023, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
102 : 104
Бостон Селтикс
Бостон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Андерсон - 15, Гобер - 15, Рид - 15, Макдэниелс - 14, Конли - 7, Маклафлин - 5, Принс - 3, Александер-Уолкер, Гарза, Майнотт, Мур Мл., Найт, Ноуэлл, Райан, Риверс, Таунс
Бостон Селтикс: Браун - 35, Тейтум - 22, Брогдон - 12, Хорфорд - 11, Смарт - 9, Уайт - 9, Гриффин - 4, Уильямс - 2, Галлинари, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Мускала, Притчард, Уильямс, Хозер
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