57 очков Брауна и Тейтума помогли «Бостону» вырвать победу у «Миннесоты»

В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 104:102.

Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал американский защитник Энтони Эдвардс, заработавший дабл-дабл: 28 очков, десять подборов и семь передач. Также стоит отметить американца Кайла Андерсона, который набрал 15 очков, семь подборов и восемь передач.

Самым результативным у гостей стал американец Джейлен Браун. На его счету дабл-дабл: 35 очков, десять подборов и одна передача. Также отметим американского форварда Джейсона Тейтума, который тоже заработал дабл-дабл: 22 очка, 12 подборов и всего две передачи.