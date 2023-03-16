Результаты всех матчей НБА 16 марта, турнирная таблица

16 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Майами Хит» – «Мемфис Гриззлиз» – 138:119.
«Кливленд Кавальерс» – «Филадельфия Сиксерс» – 109:118.
«Миннесота Тимбервулвз» – «Бостон Селтикс» – 102:104.
«Хьюстон Рокетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 114:110.
«Чикаго Буллз» – «Сакраменто Кингз» – 114:117.
«Сан-Антонио Спёрс» – «Даллас Маверикс» – 128:137 ОТ.
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 134:126.
Ярчайшим событием дня стал 50-очковый перформанс четырёхкратного чемпиона НБА Стефена Карри. Среди своих 50 очков Карри забросил восемь трёхочковых и стал первым игроком в истории, который набрал 10 000 очков одними бросками с дальней дистанции.
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