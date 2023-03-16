Игуодала перенесёт операцию из-за перелома запястья
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала в ближайшее время перенесёт операцию по поводу перелома левого запястья. Пока сроки возвращения 39-летнего баскетболиста на площадку не уточняются.
Напомним, Игуодала получил травму во время матча с «Финикс Санз» в понедельник.
Летом Игуодала подписал с «Уорриорз» минимальный контракт, но большую часть сезона пропустил из-за травмы бедра.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Андре Игуодала принял участие в восьми матчах, в которых он набирал в среднем 2,1 очка, совершал 2,1 подбора и отдавал 2,4 результативной передачи.
«Голден Стэйт Уорриорз» располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.
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