Игуодала перенесёт операцию из-за перелома запястья

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала в ближайшее время перенесёт операцию по поводу перелома левого запястья. Пока сроки возвращения 39-летнего баскетболиста на площадку не уточняются.

Напомним, Игуодала получил травму во время матча с «Финикс Санз» в понедельник.

Летом Игуодала подписал с «Уорриорз» минимальный контракт, но большую часть сезона пропустил из-за травмы бедра.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Андре Игуодала принял участие в восьми матчах, в которых он набирал в среднем 2,1 очка, совершал 2,1 подбора и отдавал 2,4 результативной передачи.

«Голден Стэйт Уорриорз» располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.