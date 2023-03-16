Американский форвард «Автодора» назвал главную задачу команды в Единой лиге ВТБ

Американский форвард саратовского «Автодора» Брандон Гарретт назвал главную задачу команды а Единой лиге ВТБ.

«Сейчас мы стараемся избавиться от мыслей о последнем поражении, усердно работая и готовясь к следующему матчу с «Астаной». Для нас попадание в плей-офф является приоритетом, и мы знаем, какой путь предстоит пройти, чтобы получить этот шанс. Мы будем признательны всевозможной поддержке болельщиков на матче в четверг. Давайте продолжим сражаться вместе в каждом матче, друг за друга!» — приводит слова Гарретта пресс-служба команды.

«Автодор» располагается на втором месте в группе Б на втором этапе Единой лиги ВТБ. В следующем матче чемпионата 16 марта саратовский клуб сыграет с «Астаной».