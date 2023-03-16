Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Комиссионер НБА: поведение Моранта было безрассудным и безответственным

Комиссионер НБА: поведение Моранта было безрассудным и безответственным
Комментарии

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер высказался о дисквалификации звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Поведение Моранта было безрассудным и безответственным, а также потенциально опасным. Такое поведение приводит к весьма серьёзным последствиям, учитывая количество болельщиков и влияние самого игрока. Молодые ребята равняются на него», — приводит слова Сильвера Yahoo Sports.

Напомним, Джа Морант вышел в прямой эфир в одной из социальных сетей и в процессе трансляции продемонстрировал оружие. Игроку не были предъявлены обвинения со стороны полиции, но НБА дисквалифицировала Моранта на восемь игр.

Сам Морант признал свою ошибку и заверил, что такого поведения больше не повторится.

Новость по теме
Морант: я совершил серьёзную ошибку и не понимал, что поставлено на карту
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023