Глава Единой лиги ВТБ: МБА — новичок, сделавший сенсацию в чемпионате

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил выступление ПБК МБА в нынешнем сезоне регулярного чемпионата.
«Наш самый молодой клуб удивил. МБА достигает результатов потому, что они думают не только о баскетболе. Вот то, что слышит менеджмент и управление клубом, находясь в коммуникации с лигой, — это и даёт такую синергию результата. Мы уже точно можем на сегодняшний день сказать: МБА — тот новичок, который сделал сенсацию в лиге. Клуб влюбил в себя болельщиков, специалистов. Он заставляет себя уважать на площадке. Он быстро учится, и, я думаю, он пришёл надолго в лигу», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
МБА располагается на шестом месте в Группе А в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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