Лиллард: я мог бы набрать 100 очков за один матч

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард заявил, что мог бы набрать 100 очков за одну игру.
«Не уверен, что это вообще удастся кому-нибудь, но, думаю, это возможно. Я был близок к этому, когда набрал 71 очко за основное время матча. Если бы там было ещё два овертайма или если бы я попал те шесть трёхочковых, то я бы смог это сделать. Это ведь 18 очков. Плюс ещё три броска были заблокированы и в конце игры у меня было несколько плохих попыток, потому что к тому времени я устал. Я всерьёз задумывался на эту тему и думаю, что Стефен Карри определённо мог бы набрать 100 очков и я тоже мог бы», — сказал Лиллард в подкасте Джей Джей Реддика.
В нынешнем сезоне Дэмьен Лиллард принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 32,3 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
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