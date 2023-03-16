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Лиллард: я мог бы набрать 100 очков за один матч

Лиллард: я мог бы набрать 100 очков за один матч
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард заявил, что мог бы набрать 100 очков за одну игру.

«Не уверен, что это вообще удастся кому-нибудь, но, думаю, это возможно. Я был близок к этому, когда набрал 71 очко за основное время матча. Если бы там было ещё два овертайма или если бы я попал те шесть трёхочковых, то я бы смог это сделать. Это ведь 18 очков. Плюс ещё три броска были заблокированы и в конце игры у меня было несколько плохих попыток, потому что к тому времени я устал. Я всерьёз задумывался на эту тему и думаю, что Стефен Карри определённо мог бы набрать 100 очков и я тоже мог бы», — сказал Лиллард в подкасте Джей Джей Реддика.

В нынешнем сезоне Дэмьен Лиллард принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 32,3 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

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