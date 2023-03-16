Инсайдер: в «Мемфисе» считают, что ситуация с Морантом могла закончиться хуже

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что в «Мемфис Гриззлиз» рады решению НБА дисквалифицировать разыгрывающего команды Джа Моранта всего на восемь матчей.

«Гриззлиз» считают, что им повезло. Ситуация могла сложиться намного хуже. По сути, Морант вернётся тогда, когда будет к этому готов. Он может сыграть в понедельник, но будет ещё не готов. В тренерском штабе должны дать ему время, чтобы он вернул форму и адаптировался. Думаю, «Гриззлиз» и лига постоянно контактировали на протяжении всего процесса», — сообщил Войнаровски.

Напомним, Джа Морант был дисквалифицирован НБА на восемь матчей за демонстрацию пистолета во время прямого эфира в одной из социальных сетей. Игрок уже отбыл шесть матчей и в понедельник может вернуться на площадку.