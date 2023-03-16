Андрей Кириленко: мы все выросли на Джордане, но Леброн — один из лучших, если не лучший

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о звёздном форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Красавчик ли Леброн? Ну конечно. Я считаю, что он один из лучших игроков за всю историю, если не лучший. Таких игроков реально человек пять-шесть, которых в какой-то проекции можно назвать лучшими за всю историю. Просто мы все выросли на Майкле Джордане, и ты не можешь никого поставить выше Майкла Джордана. Но при каких-то раскладах, по каким-то критериям Леброн, несомненно, может быть лучше», — сказал Кириленко на канале ЖИЗА в YouTube.

Напомним, в этом сезоне Леброн побил рекорд по очкам в НБА, который принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару. Это случилось 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер». На счету Джаббара 38 387 очков. У Джеймса после матча с «Тандер» их стало 38 390.

Леброн танцует на яхте во время тренировки: