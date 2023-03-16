Названа позиция «Лейкерс» по новому контракту с Д'Анджело Расселлом

«Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересован в подписании нового контракта с разыгрывающим Д'Анджело Расселлом. Об этом рассказал журналист Джован Буха.

«Они изначально смотрели на Д'Анджело Рассела как на человека, который мог бы стать их разыгрывающим в будущем и, возможно, главным игроком с мячом и третьей звездой, которая могла бы соответствовать уровню Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса.

Насколько мне известно, «Лейкерс» очень заинтересованы в его повторном подписании. Я считаю, что это взаимный интерес с обеих сторон», — приводит слова Бухи Hoopshype.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает десятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Лейкерс» одержали 34 победы и потерпели 36 поражений. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (46 побед – 23 поражения).

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