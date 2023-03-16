«Как это связано с моим папой?» Гомельский — о потасовке в матче «Милуоки» – «Сакраменто»

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о потасовке, которая произошла в матче регулярного чемпионата НБА между «Сакраменто Кингз» и «Милуоки Бакс» (124:133). Напомним, стычку друг с другом устроили форвард «Сакраменто» Трей Лайлс и центровой «Милуоки» Брук Лопес. Инцидент случился после того, как Лопес заступился за Янниса Адетокунбо, которого толкнул Лайлс. Всё проходило на последних секундах встречи.

«Победа «Милуоки» и драка перед судейским столиком игроков «Милуоки» против «Сакраменто». Как это связано с моим папой?

За 12 секунд до окончания матча «Сакраменто» — «Милуоки», когда финальный счёт был уже известен, и по кольцу никто бить не собирался, случилось следующее: Лайлз, с моей точки зрения, хотел спровоцировать Янниса и начал на нём фолить. Как только раздался свисток, Яннис, несмотря на толчки Лайлза в спину, спокойно пошёл к своей скамейке, но за своего лидера решил вступиться Лопес. И тут началась потасовка. Схватка произошла прямо перед судейским столиком. Вот, чего-чего, а драться баскетболисты не умеют! К слову, Сабонис, лучший игрок матча (23 очка, 17 подборов ,15 голевых передач), бесстрашно пошёл на подмогу, чтобы разнять игроков. Молодец, парень.

Уже после матча Майк Браун, расстроенный по поводу домашнего поражения, на вопрос про эту драку сказал: «Нечего моих ребят задирать. Они могут за себя постоять».

И тут ассоциативная память подбросила мне воспоминания о чём-то похожем: 1988 год, Европейский отборочный предолимпийский турнир, встреча команды сборной СССР и Югославии. Во время второй половины встречи Жарко Паскаль нашёл самого безобидного игрока СССР, Серёжу Тараканова, и грубо ударил его в грудь. За него вступился Саша Белостенный. Тогда сборная СССР в матче одержала победу.

После матча на пресс-конференции в 1988 году мой папа Александр Яковлевич Гомельский по поводу той драки сказал приблизительно то же самое, что и сегодня Майк Браун: «Нечего моих ребят задирать. Они могут за себя постоять», — написал Гомельский у себя в социальных сетях.

Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»: