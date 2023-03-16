«Автодор» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

Саратовский «Автодор» обыграл казахстанскую «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Кристалл» в Саратове и завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Раде Загорац, набравший 26 очков. 15 очков на счету Евгения Колесникова. 12 баллов набрал Брандон Гаррет.

В составе «Астаны» 26 очков на счету Маркелла Джонсона. 12 очков набрал Рустам Мурзагалиев.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Автодор» сыграет на выезде с «Самарой» из одноимённого города. Встреча состоится 21 марта. «Астана» в следующем туре встретится на выезде с красноярским «Енисеем». Матч состоится 19 марта.