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«Автодор» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

«Автодор» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
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Саратовский «Автодор» обыграл казахстанскую «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Кристалл» в Саратове и завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Раде Загорац, набравший 26 очков. 15 очков на счету Евгения Колесникова. 12 баллов набрал Брандон Гаррет.

В составе «Астаны» 26 очков на счету Маркелла Джонсона. 12 очков набрал Рустам Мурзагалиев.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Автодор» сыграет на выезде с «Самарой» из одноимённого города. Встреча состоится 21 марта. «Астана» в следующем туре встретится на выезде с красноярским «Енисеем». Матч состоится 19 марта.

Единая лига ВТБ. Группа Б
16 марта 2023, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
79 : 70
Астана
Астана, Казахстан
Автодор: Загорац - 26, Колесников - 15, Гаррет - 12, Пранаускис - 8, Минченко - 7, Николич - 7, Михайловский - 2, Петенев - 2, Иванов, Тоноян, Цыбиков
Астана: Джонсон - 26, Мурзагалиев - 12, Лиходей - 9, Марчук - 8, Майдекин - 7, Айткали - 3, Каныгин - 3, Гаврилов - 2, Марчук, Оразбеков, Щербак
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