Андрей Кириленко дал совет начинающим баскетболистам

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, на что в первую очередь следует обращать внимание начинающим баскетболистам.

«Совет начинающим баскетболистам? Получать кайф от игры. На самом деле у меня есть очень большой посыл к нашим родителям — прежде всего потому, что зачастую родители отдают своего ребёнка в секцию баскетбола, а потом начинают из него делать профессионального баскетболиста. До 14, даже почти до 15 лет вообще не нужно трогать. Дайте получать удовольствие от игры. Ребёнок должен научиться играть и получать удовольствие. Уже потом можно качаться, тренироваться и быть в какой-то дисциплине. Прежде всего молодые игроки должны получать удовольствие от баскетбола как от игры», — сказал Кириленко на канале ЖИЗА в YouTube.