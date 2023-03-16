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Андрей Кириленко дал совет начинающим баскетболистам

Андрей Кириленко дал совет начинающим баскетболистам
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, на что в первую очередь следует обращать внимание начинающим баскетболистам.

«Совет начинающим баскетболистам? Получать кайф от игры. На самом деле у меня есть очень большой посыл к нашим родителям — прежде всего потому, что зачастую родители отдают своего ребёнка в секцию баскетбола, а потом начинают из него делать профессионального баскетболиста. До 14, даже почти до 15 лет вообще не нужно трогать. Дайте получать удовольствие от игры. Ребёнок должен научиться играть и получать удовольствие. Уже потом можно качаться, тренироваться и быть в какой-то дисциплине. Прежде всего молодые игроки должны получать удовольствие от баскетбола как от игры», — сказал Кириленко на канале ЖИЗА в YouTube.

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