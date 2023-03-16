Джа Морант рассказал, чем занимался после отстранения из «Мемфиса»

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант рассказал, с помощью чего справляется с психологическими проблемами.

«Что я делал последние десять дней? Ментально сейчас я себя чувствую хорошо, чего не было уже много лет. Я нахожусь в пространстве, где мне очень комфортно. У меня постоянное общение с психотерапевтами. Я занимаюсь практикой Рейки (вид нетрадиционной медицины, в котором применяется техника так называемого «исцеления путём прикасания ладонями». – Прим. «Чемпионата»). Я также занимаюсь дыхательными процедурами, разными другими вещами, которые помогают мне справиться с проблемами», — сказал Морант на канале NBA on ESPN в YouTube.

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