Зубков рассказал о мотивации «Зенита» перед «Финалом четырёх» Кубка России

Капитан «Зенита» Андрей Зубков высказался о предстоящем «Финале четырёх» Кубка России.
«Сейчас уже почти конец сезона, поэтому мы не собираемся кардинально что-то менять. Тем более что почти со всеми своими соперниками по Кубку мы уже играли в этом сезоне, и не один раз. Некоторых легионеров не будет, но мы уже сыграли без них несколько кубковых матчей, поэтому полностью готовы.
Возможность завоевать любой трофей — это круто. Тем более что для «Зенита» этот Кубок России может стать первым в истории, поэтому мы постараемся сделать всё возможное.
Конечно, то, что «Финал четырёх» пройдёт в Санкт-Петербурге, добавляет мотивации, потому что выиграть трофей на своей арене и перед своими болельщиками всегда приятно. Очень хорошо, что мы выступаем дома, потому что нам будет обеспечена поддержка своих трибун. Сделаем всё, чтобы их не разочаровать», — приводит слова Зубкова пресс-служба команды.
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