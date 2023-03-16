Зубков рассказал о мотивации «Зенита» перед «Финалом четырёх» Кубка России

Капитан «Зенита» Андрей Зубков высказался о предстоящем «Финале четырёх» Кубка России.

«Сейчас уже почти конец сезона, поэтому мы не собираемся кардинально что-то менять. Тем более что почти со всеми своими соперниками по Кубку мы уже играли в этом сезоне, и не один раз. Некоторых легионеров не будет, но мы уже сыграли без них несколько кубковых матчей, поэтому полностью готовы.

Возможность завоевать любой трофей — это круто. Тем более что для «Зенита» этот Кубок России может стать первым в истории, поэтому мы постараемся сделать всё возможное.

Конечно, то, что «Финал четырёх» пройдёт в Санкт-Петербурге, добавляет мотивации, потому что выиграть трофей на своей арене и перед своими болельщиками всегда приятно. Очень хорошо, что мы выступаем дома, потому что нам будет обеспечена поддержка своих трибун. Сделаем всё, чтобы их не разочаровать», — приводит слова Зубкова пресс-служба команды.