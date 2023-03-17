Майкл Джордан может расстаться с контрольным пакетом акций «Шарлотт Хорнетс»

Легенда НБА Майкл Джордан ведёт переговоры о продаже контрольного пакета акций «Шарлотт Хорнетс». Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски. В качестве покупателей называются Гейб Плоткин, являющийся миноритарным владельцем «Хорнетс», а также миноритарный владелец «Атланты Хоукс» Рик Шналл.

Майкл Джордан приобрёл долю в «Шарлотт» в июне 2006 года. В 2010-м он стал мажоритарным владельцем клуба, заплатив почти $ 300 миллионов.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан: