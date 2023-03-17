Александр Церковный назвал главную причину ухода из «Зенита» легионеров

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный ответил на вопрос по поводу сложности сохранения иностранных лидеров.

«Уехали ли они только из-за политики? Нет, конечно, в первую очередь сказалось отсутствие Евролиги. Это всегда для большинства топовых игроков являлось ключевым фактором. Были примеры, когда мы ещё не участвовали в Евролиге и баскетболисты отказывались переходить из клубов, участвующих в этом турнире, к нам, несмотря на более выгодные условия. Что тогда говорить после чемпионского сезона, когда рейтинг наших ведущих игроков стал ещё выше», — сказал Церковный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: