Зоран Лукич — о «Финале четырёх» Кубка России: я бы не сказал, что есть фаворит

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич высказался о предстоящем участии в полуфинале Кубка России. За право выйти в финал турнира нижегородцы поборются с подмосковными «Химками».
«Хочу поздравить тренера соперников Андрея Мальцева: Санкт-Петербург — его родной город. Это будут непростые игры как для команд, так и для игроков. Всем нам приходится много играть в течение этой недели. Но у каждого есть свой шанс. Я бы не сказал, что есть фаворит. Нокаут-система даёт возможность выиграть любому. Ожидаю интересный, зрелищный баскетбол, немаленький счёт — болельщики приходят увидеть много ярких моментов. В конце концов помочь выиграть должна удача. Желаю всем хорошего выступления и, главное, без травм», — приводит слова Лукича пресс-служба Российской федерации баскетбола.
Матч «Нижнего Новгорода» и «Химок» состоится сегодня, 17 марта. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.
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