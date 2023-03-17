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«Зенит» встретится с МБА в «Финале четырёх» Кубка России

«Зенит» встретится с МБА в «Финале четырёх» Кубка России
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Сегодня, 17 марта, в полуфинале Winline Кубка России по баскетболу петербургский «Зенит» встретится с МБА из Москвы. Столичная команда проводит только первый сезон в элите российского баскетбола, однако уже успела приобрести репутацию крайне неуступчивого коллектива.

Ранее команды уже встречались в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В первом матче, который состоялся 16 января в Москве, МБА обыграла «Зенит». Через две недели в Санкт-Петербурге команды провели ответную встречу, хозяева забрали победу на последних секундах.

Интриги матчу добавляет то, что тренером МБА является экс-наставник «Зенита» Василий Карасёв, так что нас ожидает противостояние отца и сына. К тому же по регламенту Кубка России каждая команда может заявить только двух легионеров. В составе сине-бело-голубых этими иностранцами станут Трэй Томпкинс и Трент Фрейзер.

Сергей Карасёв, защитник «Зенита»:

«Наличие в заявке только двух легионеров, конечно, влияет. Но, с другой стороны, нужно сделать так, чтобы это была наша заслуга, заслуга российских игроков. Выиграть Кубок России. Мы в раздевалке всё время говорим о том, что это сейчас наша самая главная задача. Реально думаю, что все русские ребята сейчас ментально готовы к тому, чтобы выходить на площадку и сражаться. Это самое главное.

Расписание:

17 марта, полуфиналы:
16:30 — «Пари Нижний Новгород» vs «Химки»
19:00 — «Зенит» vs МБА

19 марта, финал и матч за 3-е место:
11:00 — матч за 3-е место
14:00 — финал

Билеты на матчи «Финала четырёх» вы можете купить по ссылке.

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