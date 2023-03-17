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Перкинс: «Клипперс» — самая опасная команда в Западной конференции, они выйдут в финал НБА

Перкинс: «Клипперс» — самая опасная команда в Западной конференции, они выйдут в финал НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс назвал «Лос-Анджелес Клипперс» одним из фаворитов чемпионата.

«Клипперс» — самая опасная команда в Западной конференции. Сейчас самое время для Пола Джорджа и Кавая Леонарда заявить о себе и если не выиграть чемпионский титул, то выйти в финал. Уже давно не начало сезона, у них один из самых глубоких ростеров в лиге. Я вижу, что они нацелены на победу. Зубац собирает дабл-даблы, игроки работают в обороне, и Расселл Уэстбрук неплохо играет. «Клипперс» — мои фавориты в Западной конференции, и они выйдут в финал НБА», — сказал Перкинс в эфире программы First Take.

«Лос-Анджелес Клипперс» в нынешнем сезоне выиграл 37 игр в регулярном чемпионате и располагается на пятом месте в Западной конференции.

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