«Парма-Пари» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ
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Пермская «Парма-Пари» обыграла «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась победой гостей паркета со счётом 67:55.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Айзея Риз, оформивший дабл-дбал из 18 очков и 13 подборов. 17 очков на счету Джастина Роберсона. 11 очков набрал Александр Платунов.
В составе «Минска» 16 очков на счету Владислава Близнюка. Дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов оформил Зак Смит.
В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Минск» сыграет на домашнем паркете с «Астаной» из Казахстана. Встреча состоится 26 марта. «Парма-Пари» в следующем туре также встретится дома с «Астаной». Матч состоится 22 марта.
Единая лига ВТБ. Группа Б
17 марта 2023, пятница. 19:00 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
55 : 67
Парма-Пари
Пермь, Россия
Минск: Близнюк - 16, Смит - 13, Тростинецкий - 13, Микульский - 9, Брейси - 2, Стубеда - 2, Коско, Мороз, Пантович, Паско, Третьяк, Шливанчанин
Парма-Пари: Риз - 18, Роберсон - 17, Платунов - 11, Диме - 9, Антипов - 6, Походяев - 6, Ботрайт, Будин, Куров, Перевалов, Попов, Шейко
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