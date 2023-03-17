«Парма-Пари» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

Пермская «Парма-Пари» обыграла «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась победой гостей паркета со счётом 67:55.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Айзея Риз, оформивший дабл-дбал из 18 очков и 13 подборов. 17 очков на счету Джастина Роберсона. 11 очков набрал Александр Платунов.

В составе «Минска» 16 очков на счету Владислава Близнюка. Дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов оформил Зак Смит.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Минск» сыграет на домашнем паркете с «Астаной» из Казахстана. Встреча состоится 26 марта. «Парма-Пари» в следующем туре также встретится дома с «Астаной». Матч состоится 22 марта.