«Зенит» обыграл МБА и вышел в финал Кубка России

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московскую МБА в полуфинале «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу. Встреча состоялась на стадионе «Сибур-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 87:77.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трент Фрейзер, набравший 19 очков. По 14 очков на счету Трея Томпкинса и Андрея Зубкова. 13 очков набрал Дмитрий Кулагин.

В составе московской МБА 15 очков набрал Евгений Валиев. 13 очков на счету Евгения Воронова. 13 очков также набрал Макар Коновалов.

В первом полуфинале встречались нижегородский «Пари Нижний Новгород» и подмосковные «Химки». Встреча завершилась победой нижегородского клуба, который и будет противостоять «Зениту» в финале.

Финал Кубка России состоится 19 марта, в тот же день пройдёт матч за третье место.