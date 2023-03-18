«Барселона» обыграла «Црвену Звезду» в Евролиге
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Испанская «Барселона» одержала победу в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги с сербской «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:79.
Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Ян Веселы и Никола Миротич, набравшие по 21 очку. 13 очков набрал Томаш Саторански.
В составе «Црвены Звезды» 24 очка набрал Факундо Кампаццо. 12 очков на счету Филипа Петрушева.
В следующем туре «Црвена Звезда» сыграет дома с испанской «Басконией». Встреча состоится 23 марта и начнётся в 21:00 мск. «Барселона» в 30-м туре регулярного чемпионата встретится с «Панатинаикосом». Матч пройдёт в Греции 23 марта, начало запланировано на 22:00 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
17 марта 2023, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
85 : 79
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Барселона: Веселы - 21, Миротич - 21, Саторански - 13, Абринес - 12, Йокубайтис - 8, Калинич - 5, Лапровиттола - 3, Шанлы - 2, Да Силва, Курич, Паули, Тоби
Црвена Звезда: Кампаццо - 24, Петрушев - 12, Бентил - 11, Митрович - 11, Вильдоса - 7, Иванович - 6, Маркович - 6, Мартин - 2, Илич, Кузмич, Лазаревич, Холланд
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