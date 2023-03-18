«Барселона» обыграла «Црвену Звезду» в Евролиге

Испанская «Барселона» одержала победу в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги с сербской «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:79.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Ян Веселы и Никола Миротич, набравшие по 21 очку. 13 очков набрал Томаш Саторански.

В составе «Црвены Звезды» 24 очка набрал Факундо Кампаццо. 12 очков на счету Филипа Петрушева.

В следующем туре «Црвена Звезда» сыграет дома с испанской «Басконией». Встреча состоится 23 марта и начнётся в 21:00 мск. «Барселона» в 30-м туре регулярного чемпионата встретится с «Панатинаикосом». Матч пройдёт в Греции 23 марта, начало запланировано на 22:00 мск.