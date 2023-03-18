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Результаты всех матчей Евролиги 17 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 17 марта, турнирная таблица
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Испанская «Барселона» одержала победу в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги с сербской «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:79. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Ян Веселы и Никола Миротич, набравшие по 21 очку. В составе «Црвены Звезды» 24 очка набрал Факундо Кампаццо.

В другом матче игрового дня берлинская «Альба» одержала победу над мюнхенской «Баварией». Встреча прошла в Мюнхене (Германия) на стадионе «Ауди Дом» и завершилась победой гостей паркета со счётом 76:75. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маодо Ло, набравший 16 очков. В составе «Баварии» 14 очков набрал Кассиус Уинстон.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
17 марта 2023, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
85 : 79
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Барселона: Веселы - 21, Миротич - 21, Саторански - 13, Абринес - 12, Йокубайтис - 8, Калинич - 5, Лапровиттола - 3, Шанлы - 2, Да Силва, Курич, Паули, Тоби
Црвена Звезда: Кампаццо - 24, Петрушев - 12, Бентил - 11, Митрович - 11, Вильдоса - 7, Иванович - 6, Маркович - 6, Мартин - 2, Илич, Кузмич, Лазаревич, Холланд
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
17 марта 2023, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
75 : 76
Альба
Берлин, Германия
Бавария: Уинстон - 14, Бонга - 12, Гиффей - 11, Уолден - 9, Лучич - 7, Вимберг - 6, Гиллеспи - 5, Читэм - 4, Уэйлер-Бэбб - 3, Обст - 2, Сили - 2, Ципсер
Альба: Ло - 16, Ветцель - 11, Блатт - 10, Кумадже - 8, Сикма - 6, Смит - 6, Прочида - 5, Делов - 4, Олинде - 4, Шнайдер - 4, Ламмерс - 2, Маттиссек
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