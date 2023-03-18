Результаты всех матчей Евролиги 17 марта, турнирная таблица

Испанская «Барселона» одержала победу в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги с сербской «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:79. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Ян Веселы и Никола Миротич, набравшие по 21 очку. В составе «Црвены Звезды» 24 очка набрал Факундо Кампаццо.
В другом матче игрового дня берлинская «Альба» одержала победу над мюнхенской «Баварией». Встреча прошла в Мюнхене (Германия) на стадионе «Ауди Дом» и завершилась победой гостей паркета со счётом 76:75. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маодо Ло, набравший 16 очков. В составе «Баварии» 14 очков набрал Кассиус Уинстон.
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