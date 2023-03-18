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«Портленду» не хватило 41 очко от Лилларда, чтобы победить в матче с «Бостоном»

«Портленду» не хватило 41 очко от Лилларда, чтобы победить в матче с «Бостоном»
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В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 112:126.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный разыгрывающий хозяев Дэмьен Лиллард. Он провёл отличную игру: 41 очко, четыре подбора и пять результативных передач. Из его партнёров по команде можно отметить лишь неплохую игру молодого защитника Анферни Саймонса: 17 очков и четыре передачи.

У «Селтикс» отличную игру провели лидеры команды. На счету форварда Джейсона Тейтума великолепный дабл-дабл: 34 очка, 12 подборов и четыре ассиста. Защитник Джейлен Браун набрал 27 очков, шесть подборов и пять передач.

НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2023, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
112 : 126
Бостон Селтикс
Бостон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 41, Саймонс - 17, Тибулл - 12, Реддиш - 10, Уотфорд - 10, Шарп - 7, Нуркич - 6, Ойбанкс - 6, Нокс - 3, Арчидиаконоу, Баджи, Батлер, Грант, Джонсон, Литтл, Уинслоу, Уокер
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Браун - 27, Смарт - 15, Уайт - 13, Хорфорд - 12, Корнет - 11, Уильямс - 6, Хозер - 6, Гриффин - 2, Брогдон, Галлинари, Дэвисон, Кабенгеле, Мускала, Притчард, Уильямс
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