«Портленду» не хватило 41 очко от Лилларда, чтобы победить в матче с «Бостоном»

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 112:126.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный разыгрывающий хозяев Дэмьен Лиллард. Он провёл отличную игру: 41 очко, четыре подбора и пять результативных передач. Из его партнёров по команде можно отметить лишь неплохую игру молодого защитника Анферни Саймонса: 17 очков и четыре передачи.

У «Селтикс» отличную игру провели лидеры команды. На счету форварда Джейсона Тейтума великолепный дабл-дабл: 34 очка, 12 подборов и четыре ассиста. Защитник Джейлен Браун набрал 27 очков, шесть подборов и пять передач.